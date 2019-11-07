Кипр лишит гражданства 26 состоятельных иностранцев, которые купили «золотые паспорта»

Власти Кипра после скандальных публикаций в СМИ начали процесс лишения гражданства 26 человек, которые получили его в обмен на инвестиции.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Несколько ведущих изданий опубликовали информацию о владельцах паспортов, включая элиту Камбоджи и малайзийского беглеца от правосудия. Расследование показало, что состоятельные родственники и союзники премьер-министра Камбоджи Гун Сена покупали иностранное гражданство, и восемь членов его внутреннего круга получили кипрские паспорта.

Министр внутренних дел Константинос Петридес не сообщил национальности и имена лиц, в отношении которых начался процесс отзыва.

Кипр ввел схему «гражданство за инвестиции» с 2013 года, согласно ней инвестиции минимум в 2 миллиона евро могут обеспечить паспорт страны ЕС и безвизовые путешествия по всему Евросоюзу. Она была пересмотрена несколько раз, и критерии теперь строже, говорят органы власти Кипра.

В начале этого года Еврокомиссия в отчете объявила, что Мальта, Кипр и Болгария являются единственными странами ЕС, которые продают гражданство. Другие страны предоставляют право постоянного проживания за инвестиции, так называемые «золотые визы».

Напомним, что ранее бывший соратник Петра Порошенко Александр Грановский получил иммиграционную визу в Израиль.