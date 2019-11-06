Новым советником Зеленского стал американский адвокат – СМИ его связывают с российским владельцем НГЗ

Новым внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского стал Эндрю Мак из Нью-Йорка. Сейчас Мак возглавляет офис украинской юркомпании Asters в Вашингтоне.

Об этом сообщает «Новое время».

Ранее новый советник Зеленского руководил аналогичным американским подразделением крупнейшего адвокатского бюро в России – «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАиП). Один из партнеров ЕПАиП – Николай Егоров – был когда-то однокурсником Владимира Путина с юрфака ЛГУ и продолжал там же преподавать право. По данным газеты «КоммерсантЪ», Егоров также преподавал у нынешнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Эндрю Мак возглавил офис ЕПАиП в Вашингтоне после объединения этого бюро с украинской юридической компанией «Magisters», где Мак был партнером.

Также издание связывает Мака с российским олигархом Олегом Деприпаской, который фактически контролирует «Николаевский глиноземный завод».

«Как сообщили хорошо осведомленные источники на юридическом рынке, Мак был личным лоббистом в США известного российского миллиардера Олега Дерипаски. 6 апреля 2018 года Дерипаска был включен в список санкций США. Дерипаска – российский предприниматель украинского кубанского происхождения, владелец холдинга «Базовый Элемент». Считается приближенным к президенту РФ Владимиру Путину. Позже, после реструктуризации активов, нескольким компаниям Дерипаски удалось выйти из списка санкций США», - сообщает издание.

На сайте Asters указывается, что у Мака есть свидетельства адвоката Украины и США. Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области корпоративного и антимонопольного права, рынков капитала и государственного регулирования. Имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний по работе с партнерами в США.

Нынешний работодатель Мака – компания Asters представляет интересы Украины в деле ПриватБанка, где государство судится с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец николаевского НГЗ российский олигарх Дерипаска добывает в Украине редкий ресурс для «оборонки» РФ.