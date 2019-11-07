Макрон заинтересован восстановить партнерство с Россией и давит в этом вопросе на Меркель, - немецкий политик

Канцлер Германии Ангела Меркель попадает под все большее давление европейских партнеров, французского президента Эммануэля Макрона, который очень заинтересован в том, чтобы восстановить партнерство с Россией.

Об этом заявил директор берлинского аналитического центра Liberale Moderne, представитель «зеленого» политического движения Ральф Фюксе, сообщает «Радио Свобода».

- Также и в Германии слышим все больше голосов, которые выражают ту же точку зрения. Приведу вам один пример – руководители всех пяти земель, принадлежавших к Восточной Германии, требуют отмены санкций – без всяких условий. На мой взгляд, это можно объяснить экономическим оппортунизмом, они экономически заинтересованы заниматься бизнесом с Россией, и второй фактор – симпатии в отношении России на востоке Германии еще сильнее, чем на Западе.

- Поэтому я считаю, что сейчас очень важно, чтобы европейская общественность и европейские элиты придерживались принципов и опирались попыткам делать вид, будто ничего не произошло. Потому Украину, как мне кажется, пытаются вытолкнуть в некую «серую зону» между Россией и демократической Европой, - заявил Фюксе.

Он отмечает, что некоторые немецкие политики стараются избегать того, чтобы стать указать РФ на то, что она является агрессором.

- Потому что тогда пришлось бы искать пути, как вести себя с путинской Россией как с неприятелем. То есть от иллюзий, что из Путина можно создать «стратегического партнера», еще не отказались. Эта мечта еще не развеялась. Возможно, немного эту картину испортили преследования Кремлем демократической оппозиции, но фундаментальных изменений не произошло, - отмечает Ральф Фюксе.

Напомним, что в августе Макрон поддержал идею Владимира Зеленского о переговорах по Донбассу и пообещал согласовать встречу с Путиным и Меркель.