«Местные выборы в Украине возможно будут поздней весной, а возможно и летом», - глава «Слуги Народа»

Если реформа децентрализации будет завершена ранее чем за 70 дней до местных выборов, то возможно они состоятся досрочно.

Об этом сказал новый лидер партии «Слуги народа» Александра Корниенко во время брифинга, передает УНН.

«Мы стоим на том, что местные выборы должны завершить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации будет завершена раньше чем через семьдесят дней до местных выборов по Конституции, то возможно они будут раньше. Возможно, это будет летом, возможно, это будет конец весны», - сказал Корниенко.

Напомним, что главой партии «Слуга народа» стал Александр Корниенко – на этом посту он сменил зятя бывшего мэра Николаева.