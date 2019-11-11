Зеленский сменил своего представителя в Кабмине

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Президент Владимир Зеленский 11 ноября уволил Андрея Геруса с должности представителя Президента в Кабинете министров.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента.

Вместо Геруса Зеленский назначил своим представителем в правительстве Алексея Перевезенцева.

Согласно декларации, Перевезенцев ранее был государственным секретарем в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Напомним, как бывший народный депутат Олег Ляшко напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

Тарас Леонтян

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