Зеленский сменил своего представителя в Кабмине

Президент Владимир Зеленский 11 ноября уволил Андрея Геруса с должности представителя Президента в Кабинете министров.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента.
Вместо Геруса Зеленский назначил своим представителем в правительстве Алексея Перевезенцева.
Согласно декларации, Перевезенцев ранее был государственным секретарем в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
Напомним, как бывший народный депутат Олег Ляшко напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.