Адвокаты олигарха Фирташа, владеющего николаевским портом, затягивают его экстрадицию в США

Решение вопроса об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США затягивают его адвокаты, а не австрийская сторона.

Об этом заявил федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, сообщает «Укринформ».

- Что касается вопроса Фирташа, то он не затягивается с австрийской стороны... Министерство юстиции Австрии уже приняло соответствующее постановление об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты, соответственно, затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре дела, - отметил Шалленберг.

Он подчеркнул: как только все судебные процессы будут завершены и соответствующие силовые структуры получат решение суда, будет принято решение об экстрадиции.

Как сообщалось, судебный процесс по делу об экстрадиции владельца корпорации Group DF Дмитрия Фирташ в Соединенные Штаты продолжается с 2014 года. Фирташ был задержан в столице Австрии 12 марта 2014 года по запросу министерства юстиции США. Ведомство обвинило украинского олигарха в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать основанной в Чикаго (США) компании Boeing. Ранее министр юстиции Австрии разрешил экстрадировать украинского олигарха Фирташа в США. Напомним, что Фирташ является владельцем николаевского порта «Ника-Тера», который входит в корпорацию Group DF.