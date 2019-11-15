Президент Украины подписал закон, призванный сделать сферу строительства более прозрачной и менее бюрократичной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании предоставления административных услуг и создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Цель закона – улучшение качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков, обеспечение публичности предоставления таких услуг.

Документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединит в общем информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

Закон позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных и других предусмотренных законом услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме. Оплату административных услуг в области строительства и штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности можно будет осуществлять с помощью электронной системы.

Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, предоставляемых для получения админуслуг в сфере строительства. Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимости.

Введение закона обеспечит сокращение сроков предоставления административных услуг в сфере строительства; будет способствовать повышению качества их предоставления, снижению коррупционных рисков, обеспечит публичность в сфере строительства.

Напомним, что ранее Президент Украины подписал закон о денежном вознаграждении для обличителей коррупции.