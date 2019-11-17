Лукашенко заявил, что будет баллотироваться в Президенты в 2020 году, но не обидится, если его не поддержат

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует выдвигаться на следующих президентских выборах.

Об этом сообщает «Интерфакс - Запад».

– Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах, - сказал Лукашенко журналистам 17 ноября в Минске.

По его словам, он не обидится, если его не поддержат на каких-то выборах.

Однако, продолжил президент, «если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся пожалуйста».

Как известно, пост Президента Беларуси Александр Лукашенко занимает уже 25 лет – с 20 июля 1994 года.

Стоит отметить, что в воскресение, 17 ноября, в Беларуси проходят парламентские выборы. При этом Александр Лукашенко заявил, что у него нет чрезмерных переживаний по поводу того, как за рубежом воспримут результаты выборов в стране.

– Я по этому поводу париться не привык, — сообщил он журналистам, передает Балта.

Лукашенко отметил, что в стране проводят выборы прежде всего для своего народа и по существующим законам.

Напомним, в начале октября этого года в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Александр Лукашенко заявлял, что Беларуси не дадут полноценно дружить с Украиной.