Пранкер Джокер опубликовал переписку с замминистра инфраструктуры Клитиной – она жаловалась на давление Вадатурского

Александра Клитина Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина в переписке с пранкером «Джокером» заявила, что связывает информационные атаки в ее сторону с Вадатурским.

Переписка с Калитиной была опубликована в Telegram-канале пранкера.

Ранее изгнанный из фракции «Слуга народа» нардеп Антон Поляков опубликовал в Telegram ряд аудиозаписей разговоров нардепов от «СН» в Кривом Роге. На одной из записей собеседники восхищенно обсуждали внешность замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, что стало поводом ряда публикаций в СМИ, мол она попала на должность «через постель».

Пранкер «Джокер» написал Клитиной извинения и посоветовал написать в Facebook запись с опровержением вышеупомянутых причин карьерного роста.

Далее Клитина пишет, что связывает информатаку на нее с Вадатурским и Кравцовым, отметив, что на нее ранее уже были нападки и поступали угрозы в ее адрес.

Вероятно, что речь идет о николаевском нардепе прошлого созыва от партии «Блок Петра Порошенко» Андрее Вадатурском и о главе правления «Укрзалізниці» Евгении Кравцове.

Отметим, что Андрей Вадатурский ранее активно выступал за внедрение своего законопроекта №2475а «О внутреннем водном транспорте (ВВТ)».