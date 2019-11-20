Вадатурский обвинил замминистра Клитину в шантаже и собирается бороться против «непрофессионалов во власти»

Алексей Вадатурский Николаевский мультимиллионер Алексей Вадатурский заявил, что замминистра инфраструктуры Александра Клитина лоббирует законы, которые «подставляют новую власть».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее Александра Клитина в переписке с пранкером «Джокером» заявила, что связывает информационные атаки в ее сторону с Вадатурским, но не уточнила, с владельцем «Нибулона» Алексеем Вадатурским или его сыном, экс-нардепом Андреем Вадатурским. Информационные атаки заключались в том, что СМИ стали обсуждать тему, что Клитина якобы могла получить должность «через постель».

Вадатурский заявил, что заместитель министра якобы шантажировала «Нибулон».

«У вас, Александра, хорошо получалось распространять о нас сплетни и шантажировать нашу компанию тем, что обратитесь в международные финансовые институты, чтобы они не давали нам средств, и это при том, что наша компания уже инвестировала более 2,1 миллиарда долларов в экономику Украины… Но подчеркиваю, что я всегда боролся и буду бороться против непрофессионализма, и неважно, мужчина это или женщина. Более того, я и в дальнейшем буду продолжать бороться против непрофессионалов во власти, но исключительно цивилизованными методами», - подчеркнул мультимиллионер.

Он считает, что украинские чиновники «отстаивают сомнительные корпоративные интересы», а Клитина продолжает лоббировать «далекие от конструктива законодательные инициативы».

«Я не поддерживал действий руководства Министерства инфраструктуры Украины при любой власти. Не поддерживал и ваших действий на посту руководителя Офиса реформ Украины. По моему мнению, вы все умело использовали гранты, впрочем, никаких положительных конкретных результатов для страны нет. «Победы» в фейсбуке не засчитываются… Мне даже в голову не приходило переходить на личности, тем более таким образом, в котором вы меня обвиняете», - заявил Вадатурский.

Он заявил, что инициативы Клитиной могут перечеркнуть развитие украинского судостроения.

«Вы рассказываете, что выступаете за либерализацию перевозок по внутренним водным путям, но на деле заводите на украинские реки 40-50-летние суда-металлолом, которые во времена распада СССР были выведены из государственных структур в оффшоры без каких-либо условий. Вы фактически лоббируете идею, чтобы этот древний флот имел экономическое преимущество в 8 долларов США на тонне по отношению к современному украинскому флоту».

«Вы за практически свободный допуск оффшорных судов к каботажу на внутренних водных путях… В мире в свои внутренние воды пускают только преимущественно своих. Ваши идеи по «либерализации» - это гвоздь в судостроении Украины. Ведь при таких условиях суда просто невыгодно строить в Украине, а значит сотни тысяч судостроителей будут выезжать за границу в поисках работы».