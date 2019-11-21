О внешней политике Украины должен думать Президент, а не бизнесмен, - Зеленский о высказываниях Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определять внешнюю политику государства – это его прерогатива, а не «бизнесмена».

Так он ответил на вопрос журналистов во время визита в Очаков, как глава государства оценивает заявления олигарха Игоря Коломойского, который раскритиковал Запад и выступил за возобновление отношений с Россией.

- Я хотел, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-то бизнесмен, - сказал Зеленский. – Мне кажется – это правильно… Я, правительство, общество. Мы можем говорить об этом. Но это решения негосударственного уровня.

Напомним, что ранее у Зеленского заявили, что с Коломойским не обсуждают государственные дела и у того нет полномочий говорить от имени Украины.