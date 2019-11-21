«Если будут нагибать из Киева, «трахнем их как следует», - глава фракции «Слуга народа» рассказал о встрече с николаевскими силовиками

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал народных депутатов «Слуги народа», которые ездят в регионы, собирать информацию и докладывать фракции о «договорняках» с Киевом, и обращаться в правоохранительные органы.

Об этом Арахамия заявил журналистам на брифинге в Киеве.

- Я приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: если кто-то вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, это не делай, это не расследуют, звоните лично мне, и мы их трахнем как следует... Эта феодальная страна, где местные князьки говорят, мы в Киеве договорились, занесли кому-то и нас нельзя трогать – этого уже не будет. Поэтому я говорю, все депутаты, которые ездят в регионы, должны эту информацию собирать, приизжать и докладывать. Даже если это не их полномочия, пусть пишут запросы в правоохранительные органы, - сказал Арахамия.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности в обмен на голосование в Раде. Также зеленский заявил, что эпоха договорняков закончилась навсегда.

Роман Свиридов

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