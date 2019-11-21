Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ и сменил начальника СБУ Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко новым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответсвующий указ был обнародован в четверг, 21 ноября.

«Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины», - говорится в указе 859/2019.

В то же время президент подписал указ, которым назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты нацгосударственности СБУ.

«Назначить Дублика Анатолия Ярославича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», - говорится в указе 860/2019.

Также Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины во Львовской области. Новым главой СБУ Львовской области стал Юрий Гончаров. Соответствующий указ №861 Зеленский подписал 21 ноября.

«Назначить Гончарова Юрия Олеговича начальником управления Службы безопасности Украины во Львовской области», - говорится в указе.

На этой должности Гончаров сменил Александра Бондарука, который был уволен с должности Зеленским 21 ноября. Гончаров является генерал-майором СБУ. До этого занимал должность главы спецслужбы в Черниговской области.

Напомним, ранее Зеленский сменил заместителей главы СБУ и назначил нового руководителя управления «К» спецслужбы.