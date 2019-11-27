Мы хотим, чтобы вы не шли на уступки, которые могут вам навредить, – Президент Литвы обратился к Зеленскому

Президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал Владимиру Зеленскому во время саммита в «Нормандском формате» не идти на уступки, которые могут навредить Украине.

Об этом литовский лидер сказал во время совместного брифинга в Вильнюсе в среду, 27 ноября.

– Мы надеемся, что совсем скоро пройдет встреча «нормандской четверки», и мы желаем всяческих успехов во время переговоров нашим партнерам… Мы хотим, чтобы вы не шли на уступки, которые могут принести вам вред, — заявил Науседа.

Он выразил надежду, что саммит в Париже поможет Украине в решении конфликта на Донбассе.

– Мы надеемся, что эти переговоры будут настоящими переговорами. Мы также надеемся, что они помогут вам облегчить те шаги, которые уменьшат напряжение в вашем регионе и разрешат Украине говорить на равных с вашими оппонентами, — подчеркнул президент Литвы.

Науседа добавил, что Литва готова помочь Украине не только на международном уровне, но также и во внедрении реформ.

– Европейские санкции против России должны оставаться. Тут мы согласны с моим коллегой, и мы надеемся, что ближайшим временем будут приняты меры по решению конфликта на Донбассе, которые будут благоприятные для обеих сторон, — подытожил литовский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, он готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи.