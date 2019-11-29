Рабинович и Бойко исправно ходят на заседания Рады, но почти ни за что не голосуют, - Комитет избирателей

За три месяца работы Верховной Рады 9 депутатов пропустили 90% голосований.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

Всего состоялось 1158 голосований. В среднем один народный депутат принял участие в 69% из них. 96 народных депутатов приняли участие в менее чем 50% голосований парламента. Из них девять народных депутатов пропустили 90% голосований.

1. Вадим Рабинович, «Оппозиционная платформа – за жизнь», самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований; 2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%; 3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%; 4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%; 5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%; 6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%; 7. Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%; 8. Антон Яценко, «За будущее», 9%; 9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

При этом Рабинович был зарегистрирован на 23 из 39 заседаний Рады, Левочкина – на 31, Абрамович – 27, Солод – 26, Деркач – 26, Столар – 22, Фельдман – 36, Яценко – 30, Бойко - 37. Однако участия в голосованиях депутаты почти не принимали.

- Руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов. Однако не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему. Для 80-90% депутатов, которые систематически игнорируют голосования, никаких изменений не произойдет. Особенно, когда речь идет о депутатах-мультимиллионерах, - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

С другой стороны, есть ряд народных депутатов, принявших участие почти в 100% голосований. Так, 18 народных депутатов приняли участие в 98-99% голосований парламента. Рекордсменом является Владимир Ватрас, который голосовал в 99,6% случаев.

Напомним, что ранее экс-глава администрации Порошенко Райнин возглавил харьковскую ячейку партии Медведчука.