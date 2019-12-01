В Минюсте Литвы обратились к «Apple» и заявили, что в вопросе Крыма нет определения «спорная территория»

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple не манипулировать международным правом в вопросе обозначения в ее приложениях принадлежности Крыма.

Об этом глава МИД Литвы написал в Twitter, комментируя заявление представителя Apple о том, что компания уделит более пристальное внимание обозначению спорных территорий после ситуации с маркировкой оккупированного Крыма «частью территории России».

В частности, обращаясь к руководству компании Apple, он подчеркнул, что в вопросе Крыма определения «спорная территория» быть не должно.

«Не существует «спорных территорий», когда речь идет о Крыме. Существует только часть земли, которая оккупирована Россией с пренебрежением всеми принципами международного права, и эта часть земли принадлежит Украине. Формулировками международного права не следует манипулировать, чтобы получить экономические выгоды», - подчеркнул Линкявичюс.

Напомним, американская компания «Apple» намерена пересмотреть свою политику в отношении обозначения спорных территорий на картах и ​​в приложениях. К этому компанию побудил скандал вокруг маркировки аннексированного Крыма российской территорией на картах в приложении «Погода» для пользователей в РФ.