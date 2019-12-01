Антимонопольный комитет в рамках реформирования решил ликвидировать 18 территориальных отделений

Из 24-х областных территориальных отделений АМКУ должны оставить только шесть.

Об этом говорится в документе реформы АМКУ.

Объявленную 28 ноября реформу теротделений АМКУ специалисты, бывшие и действующие работники Комитета публично и непублично называют разрушительной для системы антимонопольных органов.

Первым этапом реформы будет сокращение территориальных отделений с 24 до 6 межрегиональных — Северного, Северо-Восточного, Приднепровского, Причерноморского, Подольского и Западного. Локально они будут находиться в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Виннице и Львове. В других областных центрах организуют отдельные отделы без статуса юридического лица.

В Комитете предполагают, что сокращение административных расходов позволит создать гибкую и эффективную систему по защите конкуренции и пресечения нарушений, межрегиональные отделения получат современное методологическое обеспечение, сотрудники получат лучшую материальное вознаграждение. Будет окончательно унифицированы правоприменения в регионах. Снижение зависимости от областных органов власти позволит эффективнее бороться с антиконкурентными действиями этих органов — созданием барьеров для входа на рынок, дискриминационными условиями в вопросах аренды земли, коммунальной собственности, доступа к ресурсам и тому подобное. Также ожидаемым результатом является снижение потенциальных коррупционных рисков.

Представители профессиональной среды прокомментировали реформу. В частности, Зоя Борисенко — первый заместитель председателя-государственный уполномоченный АМКУ (декабрь 1993-август 2001), одна из создателей антимонопольной политики заявила, что реформа — прямое разрушение системы органов АМКУ. Отдельные сотрудники, собирающие информацию для центрального аппарата вряд ли справятся со всеми проблемами регионального бизнеса по всей стране. По мнению Борисенко, таким образом Терентьев пытается задобрить Кабмин и спастись от увольнения.

В свою очередь, Агия Загребельская, госуполномоченная АМКУ с мая 2015 по июль 2019 года, считает, что глава комитета стремится иметь прямое влияние на принятие решений на местах.

- Проект решения по реформированию теротделений готовился более 2 лет, о чем конечно известно всем, кто интересуется работой АМКУ. Более того, проект был одобрен экспертами европейского проекта «Твиннинг», которые работали в комитете 3 года. Системная реформа отделений- не ради «реформы», а хорошо продуманный и просчитанный ответ на вызовы времени. Оптимизация — путь к решению четко обозначенных проблем, - заявил Алексей Хмельницкий, председатель Киевского ОТВ АМКУ

Отмечается, что в АМКУ обнародовали информацию по реформе во время обсуждений в Верховной Раде изменений в работе органа. Однако, участники обсуждения узнали о планах Комитета по сокращению количества территориальных отделений только с самого пресс-релиза.

Ранее, летом 2017 года, председатель АМКУ Юрий Терентьев заявил о возможности ликвидации 17 из 24 областных отделений. Основной причиной реформирования стали якобы новые механизмы регулирования рынков, находящихся в состоянии естественной монополии, позволило снять нагрузку с АМКУ. Сам Терентьев отвергает упреки о том, что эти изменения приведут к концентрации власти в руках главы комитета, а кроме того — ослабят регуляторное влияние со стороны антимонопольного ведомства на местах.

Напомним, Кабинет министров решил сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики (Госстат).