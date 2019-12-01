«Очередной русский дурак», - Аваков отреагировал на заявление главы Госдумы РФ об «отделении нескольких областей»

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал угрозу главы Госдумы РФ Вячеслава Володина об «отделении нескольких областей» от Украины.

Об этом Аваков написал в Facebook.

«Очередной русский дурак прислал НОВЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ РОЗОВЫХ ОЧКОВ сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что «национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей». От себя — господину Володину – говорите чаще!» — говорится в сообщении.

По мнению министра МВД, подобные заявления помогают украинцам лучше понимать истинные стремления «русского мира». Он подчеркнул, что тем, кто выступает за «всепрощение», покупку электроэнергии дешевого газа со скидкой и тем, кто утверждает, что Украина с Россией один народ, стоит чаще читать сообщения «володиных».

«А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие — такие, как я. К вашим услугам — русскоговорящий украинский националист Арсен», — подытожил Аваков.

Напомним, глава Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Украине «отделением нескольких областей» из-за «притеснения малых народов».