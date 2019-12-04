Глава правительства Финляндии подал в отставку из-за забастовки почтальонов, вылившейся в массовые протесты

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне попросил президента Саули Ниинисте о своей отставке. Причиной такого решения стала забастовка почтальонов в конце ноября.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Президент уже принял отставку премьера. Планируется, что нового главу правительства выберут на следующем заседании совета правящей Социал-демократической партии, которое пройдет 12 декабря.

Массовая забастовка почтальонов длилась с 11 по 27 ноября. К ней подключились моряки, железнодорожники и электрики. Причиной протестов почтальонов стало то, что руководство собиралось пересмотреть условия контрактов для части работников, что могло бы привести к сокращению зарплат.

Напомним, что предыдущее правительство Финляндии подало в отставку после провала реформы здравоохранения и соцобеспечения.