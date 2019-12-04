Перед встречей в Нормандском формате у Зеленского обсудили пять сценариев реинтеграции Донбасса

При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в Нормандской формате, на котором обговорили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

«Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами», – подчеркнули в Офисе Президента.

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украины сможет вернуть временно оккупированных территориях и прекратить военные действия.

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Глава государства дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее Президент Зеленский призвал не верить слухам, которые распространяют перед его встречей с Путиным. Также Зеленский призвал украинцев не реагировать на заявление различных политических сил о сдаче интересов Украины, так как они «как политики погибли, а как люди вообще не рождались никогда».