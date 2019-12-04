Депутатов Каражея и Жосана исключили из партии Порошенко, потому что они выступили за отставку главы Николаевского облсовета

Депутатов Николаевского областного совета Василия Жосана и Александра Каражея исключили из партии «Европейская солидарность».

Об этом заявила глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко в интервью изданию «Мой город».

Василий Жосан Александр Каражей

Причиной исключения Жосана и Каражея стало то, что они вошли в число депутатов, которые были на совещании, где обсуждали отставку Москаленко. По словам Москаленко, депутаты руководствовались указаниями главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

- Их пребывание на этом незаконном собрании (на котором обсуждали отставку Москаленко – ПН)... Тем более, что мы предупреждали депутатов. Я предупреждала всех, что какие-либо действия на этом собрании будут оспорены, лично мной, депутатским корпусом, который выполняет законы и собирается на сессии согласно регламенту, - сказала Москаленко.

Отметим, что Москаленко не уточнила, когда именно проходило собрание фракции или партии, на котором решили исключить Жосана и Каражея. Также она не сказала, кто присутствовал на этом собрании, был ли кворум.

Напомним, что под обращением о рассмотрении на сессии вопроса об отставке Москаленко подписались пять депутатов из фракции «Европейская солидарность» – Александр Каражей, Василий Жосан, Иван Кухта, Владимир Лисниченко и Надежда Иванова. Согласно сайту Николаевского областного совета, фракция «Европейской солидарности» вместе с Москаленко состоит из 14 депутатов.