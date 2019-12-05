Накануне саммита в Нормандском формате главы всех церквей Украины пожелали Президенту Зеленскому успехов

Президент Владимир Зеленский накануне саммита в Нормандском формате встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Глава государства поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за работу, которую проводят святые отцы для украинцев. В связи с переговорами лидеров стран Нормандского формата он призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

«Мы - разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудом, но наша любимая страна. Верю в вас», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что через три года блокировки встречи «Нормандской четверки» появилась возможность начать диалог. Также он отметил, что ему важно услышать советы.

«Тогда буду чувствовать, что все мы вместе», - сказал он.

Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали Президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран - участниц Нормандского формата.

Отдельно было акцентировано внимание на недопустимости преследования верующих различных конфессий на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений. Митрополит Украинской православной церкви Онуфрий поддержал мирные инициативы.

«Жизнь человека ничем не может быть оправдана или выкуплена. Она - самое дорогое во всем мире. То, что вы начали эту миссию миротворчества, - мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс. Но его надо было начать - процесс не может иметь успеха, если кто-то его не начнет», - отметил Митрополит УПЦ. По его словам, вопрос необходимо решать путем диалога.

Предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний отметил:

«Церкви имеют большой потенциал, который нужно использовать в тех мирных инициативах, которые вы сейчас проявляете по завершению этой страшной войны. Мы молимся за мир - за справедливый мир в Украине».

Предстоятель ПЦУ отметил, что много путешествует по Украине и общается с людьми.

«Они иногда не понимают, им надо больше доносить информацию, убеждать. Церкви могут выполнять эту миссию - доносить правдивую информацию. Например, часто спрашивают - как вы относитесь к рынку земли, к урегулированию ситуации в Донбассе т.д.», - рассказал Митрополит Епифаний.

Предстоятель ПЦУ также обратился с просьбой оказать содействие в решении вопросов преследования прихожан и судебных решений по храмам в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Глава Украинской греко-католической церкви Святослав отметил, что сейчас Украина является демократическим государством, где все чувствуют себя свободно - независимо от вероисповедания, и религиозное сообщество дорожит таким положением дел.

«Хочу пожелать вам силы Моисея, который мог сказать фараону« Let my people go». Потому что никто сегодня так не заинтересован, чтобы наступил мир в Украине, как сами украинцы. Россия имеет свои интересы, богатые страны запада имеют свои интересы. Мы не можем в тех переговорах отступиться от своего желания быть свободным, независимым государством, которое выбрало свой путь развития. Мы достойны того, чтобы другие народы, наши соседи уважали наш выбор», - подчеркнул предстоятель УГКЦ. Он пожелал Президенту мудрости и заверил в поддержке в работе на благо украинцев.

Представители церквей и религиозных организаций также выразили обеспокоенность относительно законопроекта №0931 о гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза, отметили вопросы выделения земли для строительства культовых сооружений, а также подчеркнули необходимость сотрудничества для поддержания безопасности внутри страны. Президент заверил в готовности к встречам и решения проблем.

Ранее сообщалось, что на переговорах лидеров «Нормандской четверки» Зеленский будет обсуждать обмен пленными в формате «всех на всех».