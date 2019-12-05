В «ОККО» признали свою ошибку на АЗС в Николаеве и просят пострадавших обращаться на их горячую линию

В сети автомобильных заправок «ОККО» признали свою вину, которая привела к поломке значительного количества автомобилей в Николаеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы сети АЗС.

«Сейчас наша сеть отрабатывает все обращения и общается с клиентами для координации дальнейших действий. Ошибка действительно произошла с нашей стороны. Просьба к нашим клиентам, чтобы мы могли максимально оперативно и качественно предоставлять обратную связь, - фиксировать свои обращения на горячей линии «ОККО» по номеру 0 800 501 101. Коллеги зафиксируют обращение и проинформируют о дальнейшем алгоритме действий. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание», - говорится в сообщении.

Как известно, недалеко от выезда из Николаева на улице Космонавтов, 93 перепутали резервуары для топлива, и те, которые предназначены для бензина, наполнили дизельным топливом. На этой АЗС также заправляли служебные автомобили управлений Нацполиции и патрульной полиции – от того, что их заправили другим топливом, пострадали несколько «Toyota Prius», «Mitsubishi Outlander», «Skoda Rapid». Предварительно, несколько авто уже не подлежат ремонту. Также на ОККО заправлялись и новые автомобили из «Toyota Центра», которые были повреждены вследствие ошибки на заправке.