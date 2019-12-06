В ГПУ не прошел аттестацию прокурор Говорущак, которого обвиняли в фальсификации дела против Саакашвили

Прокурор Генеральной прокуратуры Александр Говорущак, которого Саакашвили обвинил в фальсификации дела, не прошел аттестацию.

Об этом Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

«Прокурор Говорущак, который по заданию Порошенко фальсифицировал дело против меня и попал в прокуратуру только потому, что был сыном маститого коррумпированного прокурора, не прошел аттестацию. То есть папины связи при Рябошапке уже не помогают. Но я и так знал, что этот папенькин сынок был полнейшим двоечником в уголовном процессе. То, что он не останется работать, это уже классно, но настоящая справедливость наступит тогда, когда этот молодой мерзавец сядет за решетку за фабрикацию дел», - заявил Саакашвили.

Напомним, что в декабре 2017 года Саакашвили задержали в Киеве и поместили в изолятор временного содержания. Его подозревали в якобы получении из России около $500 тысяч на финансирование митингов для «свержения украинской власти». Спустя два месяца дело против Саакашвили рассыпалось, до сих пор обвинения прокуратуры не нашли своего подтверждения.