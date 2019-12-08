США и Иран обменялись осужденными за шпионаж гражданами

Соединенные Штаты и Иран 7 декабря обменялись удерживаемыми гражданами. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран освободил гражданина его страны Сюеа Вана.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Трампа, студент Принстона Ван «уже возвращается в Соединенные Штаты».

Зато в США освободили удерживаемого иранского ученого Масуда Солеймани.

Впоследствии президент США обратился к Ирану в Twitter и поблагодарил руководство за «очень честные переговоры».

«Видите, мы можем сделать это вместе», — написал он.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Россия, Норвегия и Литва провели обмен лицами, осужденными за шпионаж.