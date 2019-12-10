Николаевцы меньше других жителей Украины довольны качеством услуг в городе

Николаев показал самый низкий индекс удовлетворенности качеством 22 сфер городской жизни и услуг.

Об этом говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».

Николаев занял последнее место по этому индексу среди 24 областных центров. В этом индексе оценка один означает «ужасно», а пять – «отлично». Николаев набрал 2,6 балла, от но от второго места его отделяет всего 0,5 балла – даже в топе рейтинга сферу услуг оценили на оценку в 3,1.

Примерно те же показатели в индексе удовлетворенности возможностями города. Николаев оказался на 24 месте, но от первого места его отделяет 0,6 балла. Если в Николаеве возможности на «тройку», то в у лидеров списка они не дотягивают до четверки.

Больше всего николаевцы недовольны состоянием дорог (81% опрошенных оценили его как плохое и ужасное), тротуаров (60%), канализации (53%), экологии (54%), медицинским обслуживанием (54%), отсутствием развития промышленности (70%) и доступа для людей с инвалидностью (66%).

Отметим, что и в других городах практически все сферы услуг оценивают скорее негативно, чем позитивно.

Напомним, что ранее Николаев поднялся на 12-е место в рейтинге самых комфортных городов Украины.