Николаев поднялся на 12-е место в рейтинге самых комфортных городов Украины

Николаев поставили на 12-е место в рейтинге самых комфортных городов Украины. За год он поднялся сразу на 9 позиций.

Рейтинг составил журнал «Фокус».

Напомним, что в 2018 году Николаев был на предпоследнем месте в рейтинге (21), а в 2017 году – на 19-м месте.

В текущем рейтинге первое место занимает Киев (64,9 балла), второе место у Хмельницкого (48,6), а третье – у Львова (48,5). Николаев набрал 44,3 балла.

Николаеву дали 5-й балл в стране по зарплатам (чуть выше, чем во многих регионах, но намного ниже, чем в Днепре и Киеве). Приведены данные, что в Николаеве, оказывается, средняя зарплата (якобы 10,3 тысячи гривен) выше, чем в Харькове и Одессе (если верить рейтингу и данным статистики).

Николаев занял 10-е место в инвестиционной привлекательности, 4-е место по стоимости (доступности) потребительской корзины, получил 8-й балл по Украине по стоимости недвижимости и 11-й балл по стоимости аренды недвижимости.

Но есть у города низкие образовательные показатели, которые выражены числом школ из топ-100 (14-19 место) и университетов из топ-200 по стране (11-18 места по Украине).

Низкие показатели у города в криминогенной обстановке: в преступлениях против жизни и здоровья Николаеву приписали 0 баллов и это худший показатель по Украине (наивысшее число таких преступлений в стране – 9,6 на 100 тысяч человек); и в преступлениях против собственности – 0,6 балла (702 на 100 тысяч человек, хуже только в Киеве).

В субъективной части рейтинга журнал «Фокус» высказывает весьма спорные суждения:

«Выйдите в Николаеве на набережную, посмотрите на слияние Южного Буга и Ингула, и вы поймёте, почему стоит здесь жить. Но и проблем хватает. Николаевцы язвительно называют город «будкоградом», потому что вместо объектов инфраструктуры строят ларьки, где торгуют пивом и сигаретами. Горожане неоднозначно восприняли и реконструкцию центральной Соборной площади, которая обошлась налогоплательщикам более чем в 100 млн грн. Раньше на ней были клумбы, а после сноса памятника Ленину не придумали ничего лучшего, чем заковать пространство в гранит.