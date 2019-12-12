Великобритания спустила на воду свой второй авианосец – «Принц Уэльский»

Королевский военно-морской флот Великобритании 10 декабря 2019 года принял в свой состав авианосец «Prince of Wales», второй корабль типа «Queen Elizabeth».

Об этом сообщает издание «N+1».

Церемония принятия корабля на вооружение прошла в Портсмуте, месте приписки авианосца. Строительство авианосца велось с 2011 года. Он и головной корабль проекта являются крупнейшими в Великобритании за всю историю существования ее флота. По мере постройки «Prince of Wales» должен был претерпеть изменения – из-за экономии корабль планировалось переоборудовать в вертолетоносец, но потом военные от этих планов отказались.

Полное водоизмещение авианосца составляет 70,6 тысячи тонн при длине 280 метров и ширине 73 метра. Корабль способен развивать скорость до 25 узлов, а дальность его хода составляет около 10 тысяч морских миль (около 18,5 тысячи километров). Авианосец может нести до 50 летательных аппаратов, включая истребители F-35B Lightning II, противолодочные вертолеты Merlin и тяжелые транспортные вертолеты Chinook.

«Prince of Wales» проходил ходовые испытания с сентября текущего года. Как ожидается, после включения в свой состав ВМС Великобритании проведут дополнительные испытания корабля. Планируется, что в операциях британского флота новый авианосец примет участие в 2021 году.

Головной корабль проекта «Queen Elizabeth» был включен в состав британского флота в декабре 2017 года. После этого корабль отправился в США для прохождения испытаний на отправку и прием самолетов и погрузку палубных истребителей F-35B Lightning II, однако вскоре корпус авианосца дал течь, и он вернулся в порт отправления для ремонта. В настоящее время корабль проходит расширенные испытания полетами авиагруппы у побережья США.

Напомним, что ранее «Укроборонпром» намеревался обслуживать индийский авианосец, который построили в Николаеве.