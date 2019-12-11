В 2020 году правительство не намерено увеличивать стипендии, - министр образования Новосад

Через существенное увеличение стипендий нужно постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать, но на следующий год увеличение не закладывали.

Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

Новосад отметила, что есть два типа стипендий - социальные и академические. По ее словам, социальные стипендии нужно верифицировать.

- Эти стипендии должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются, - добавила она.

Министр образования считает, что академические стипендии должны быть гораздо выше, чем есть сейчас, но на следующий год пока увеличение не закладывали.

- Когда же мы говорим о академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать, - добавила она.

Напомним. ранее Новосад заявляла, что в проекте Госбюджета-2020 повышение зарплат педагогам не предусмотрено.