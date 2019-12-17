В Баку проходит встреча президентов Украины и Азербайджана

В Баку началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции Президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы. Кроме того, главы государств сделают заявления для СМИ.

Напомним, что перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку блогера, который критиковал президента Алиева.