Кабмин инициировал расширение санкций против РФ

Кабинет министров Украины внесет на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос расширения санкций против Российской Федерации.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В распоряжении сказано о том, что в течение и месяца правительство должно разработать и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) новые персональные экономические санкции против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России.

Санкции планируют ввести сроком на три года. Отмечается, что новые санкции будут применяться в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных ею территориях.

Напомним, что в ноябре Кабмин ввел санкции против 130 юрлиц, которые в оккупированном Крыму незаконно занимаются раскопками и поставляют оружие в РФ.