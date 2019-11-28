Кабмин ввел санкции против 130 юрлиц, которые в оккупированном Крыму незаконно занимаются раскопками и поставляют оружие в РФ

Фото из интернета Украина ввела санкции против 131 юридических лиц, которые ведут незаконную археологическую деятельность в Крыму, осуществляют вещание на полуострове и поставляют туда оружие.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Кабмин.

«Правительство на своем заседании ввело санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия на территории АР Крым и г.Севастополь, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ», - говорится в сообщении.

В санкционный список вошли 61 юридическое лицо из России и Крыма, которые вели незаконные поисковые работы на археологических объектах. Кабмин эту деятельность расценивает как уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия Украины.

Под ограничительные меры попали также 34 юрлица, которые ведут «незаконное вещание на захваченных радиочастотах». Еще 36 предприятий отнесены к числу незаконных поставщиков материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса России.

Введение санкций к юридическим лицам сделает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории украинского государства. Кроме того, партнеры Украины смогут также инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки.

Напомним, что ранее власти оккупированного Крыма выставили на торги здание Украинского геологоразведочного института в Симферополе.