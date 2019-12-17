Глава Николаевского облсовета созывает внеочередную сессию – депутаты обсудят бюджет на 2020 год и Программу ремонта дорог

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созывает внеочередную сессию на 24 декабря. Среди основных вопросов – рассмотрение бюджета на 2020 год.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте облсовета.

В повестку дня включены вопросы обсуждения бюджета Николаевской области на 2020 год, отчет облгосадминистрации о Программе социальной защиты населения «Турбота», продление Программы экономического и социального развития «Николаевщина-2017» до 2020 года со внесением изменений, утверждение областной Программы развития и поддержки учреждений здравоохранения, а также утверждение Региональной программы развития автомобильных дорог общего пользования Николаевской области на 2020-2022 годы.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, в Николаевском областном совете в очередной раз начали 30-е внеочередное пленарное заседание. На повестку дня вынесли вопросы о перераспределении бюджета. С пятого раза сессию все же удалось провести.