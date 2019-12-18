Американские прокуроры заявили, что соратник Джулиани получил от украинского олигарха Фирташа 1 миллион долларов

Соратник личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани Лев Парнас получил от украинского олигарха Дмитрия Фирташа выплату в размере 1 миллиона долларов.

Об этом во вторник во время суда заявили американские прокуроры, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

На заседании суда рассматривался вопрос залога Парнаса, которого обвиняют в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Прокуроры заявили, что Парнасу следует отменить залог, поскольку он скрыл платеж от них. Парнас отрицает, что скрывал получения средств.

Лев Парнас был одним из спонсоров избирательной кампании Трампа. Он и еще один американский бизнесмен Игорь Фруман являются соратниками личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Парнаса и Фрумана задержали в октябре по уголовным обвинениям в нарушении правил финансирования кампании республиканцев.

Напомним, личный адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа и подбил итоги визита по этому поводу в Украину.