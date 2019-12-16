«Луценко передал записи о лжи посла Йованович, а Шокина дважды травили»: Адвокат Трампа подбил итоги своего визита в Украину

Рудольф Джулиани Личный адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа и подбил итоги визита по этому поводу в Украину.

Об этом Джулиани сообщил в Twitter, передает «РБК-Украина».

По словам Джулиани, собранная информация свидетельствует о том, что Трамп ничего плохого не сделал.

«Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывающие правду об этом импичменте и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал», - написал Джулиани.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

По словам Джулиани, свидетельства показывают, что «в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании». Импичмент, считает он, служил прикрытием для демократов.

«Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа», - утверждает Джулиани.

«Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению твердые документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть этого расследования», - отметил Джулиани.

У свидетеля Виктора Шокина - бывшего генпрокурора Украины, по словам адвоката Трампа, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами.

«Уволен (Шокин, - ред.) из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов», - пишет Джулиани.

«Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина (предоставил, - ред.) записи, которые подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания», - продолжает адвокат Трампа.

По словам Джулиани, документы показывают, что Йованович «отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов». Документы якобы «четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденами».

«Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа», - подчеркнул Джулиани.

Адвокат Трампа отметил, что «дальше будет еще много другого».

Напомним, что в американски СМИ сообщили, что Президент Владмир Зеленский нанимает лоббистов в США, связанных с Манафортом, чтобы получить благосклонность американского лидера Дональда Трампа.

Как известно, ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат Президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем Президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении Генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.