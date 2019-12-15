Зеленский нанимает лоббистов в США, связанных с Манафортом, чтобы получить благосклонность Трампа, - американские СМИ

Союзники президента Украины Владимира Зеленского встретились с лоббистами, которые имеют тесные связи с администрацией Белого дома, в надежде создать новые каналы связи.

Об этом сообщает NYT.

Отмечается, что Зеленский и его команда пытаются разными способами восстановить себя в качестве важного союзника с предметной повесткой, которая заслуживает внимания и поддержки Вашингтона. Украинскую сторону беспокоит вопрос военной помощи со стороны США и санкции против «Северного потока-2».

По данным издания, Зеленский все еще сильно зависит от американской помощи. Он сигнализирует о том, что он и его официальные лица не будут помогать в процессе импичмента Трампа.

Издание пишет, что даже визит Зеленского в Белый дом, если он состоится, рискует стать не столько триумфом для Зеленского, сколько большим поклоном Трампу. Он мог бы привести это как доказательство того, что никогда не связывал такой визит или американскую военную помощь Украине с расследованиями, которые принесут ему политическую выгоду.

Напомним, как ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат Президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем Президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении Генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.