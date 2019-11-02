Суд США обязал Госдеп опубликовать детали разговора Трампа с Зеленским: «Могут содержать дополнительную информацию»

Федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Reuters, передает «Левый берег».

«Распоряжение окружного судьи США Кристофера Купера в Вашингтоне обязало Госдепартамен до 22 ноября передать документы американской надзорной группе, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях», - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте заявили, что эти показания «могут содержать дополнительную информацию помимо транскрипции самого звонка».

Напомним, ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.