Президент предлагает уменьшить количество земли в одних руках до 10 тысяч гектар

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой, что в рамках открытия рынка земли в Украине необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тысяч гектар.

Об этом он сказал во время общения с фермерами в селе Красная Слободка Обуховского района Киевской области, передает пресс-служба Главы государства.

«Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тысяч гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тысяч. Давайте от одного до 10 тысяч гектаров - и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка.

«Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли», - отметил Владимир Зеленский.

Также Глава государства заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.

«Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили - правки внесли», - подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

Напомним, возле здания Верховной Рады 17 декабря прошел митинг, на котором выступали за отмену рынка земли. В ходе протеста произошли стычки между полицейскими и протестующими.