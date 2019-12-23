Президент Зеленский назначил трех глав РГА в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил трех глав районных государственных администраций в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют соответствующие распоряжения главы государства, опубликованные 23 декабря.

Главой Снигиревской районной государственной администрации назначен Иван Зубрицкий. Первомайскую РГА возглавил Сергей Саковский, а Витовскую РГА – Юрий Дзюба.

Как исходит из декларации Ивана Зубрицкого, ранее он работал в николаевском филиале «Администрации морских портов Украины» «Ольвия». За 2018 год он заработал там 217 тысяч 688 гривен, а также получил 195 тысяч от отчуждения имущества. Что касается недвижимости, то он указал дом в Николаеве, приобретенный в 2013 году за 227 тысяч, владельцем которого является некая Валентина Судакова.

Среди транспортных средств в декларации есть «Volvo XC90», которую Зубрицкий приобрел в 2018 году за 657 тысяч гривен, грузовик «Маз» 1994 года выпуска, «Toyota Camry» его супруги Анны, купленную в 2016 году за 420 тысяч гривен. Он хранит наличными средствами 30 тысяч долларов, а его жена – 2 тысячи 200 долларов на банковском счете.

Сергей Саковский задекларировал 183 тысяч 937 гривен зарплаты от управления образования Первомайского горсовета. К слову управление образования также, согласно декларации, платило зарплату и его жене и двум сыновьям, поэтому, предположительно, там работает вся семья кандидата на должность главы Первомайской РГА. В Первомайске у Саковского есть дом с земельным участком.

Согласно декларации Юрия Дзюбы за 2018 год, он ранее возглавлял коммунальное предприятие ДЕЗ «Океан», где в за минувший год заработал 257 тысячи 123 гривны. Также он задекларировал часть квартиры в Николаеве и еще квартиру жены. Также у него есть автомобиль «Hyundai Grandeur» 2008 года выпуска.

Сергей Саковский, фото с его страницы Facebook Юрий Дзюба, фото с его страницы в Facebook

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря назначил глав районных государственных администраций в Очаковском, Баштанском и Новобугском районах Николаевской области.