Сессия Николаевского облсовета: Депутаты не поддержали вопрос об отчете Кротова и Барны ОНЛАЙН

Во вторник, 24 декабря, в Николаевском областном совете проходит сессия по бюджету. При этом, перед началом заседания в админздании прошло сразу два митинга. При этом, сегодня на сессии должны проголосовать за бюджет Николаевской области на 2020 год.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко накануне созвала внеочередную сессию на 24 декабря. Среди основных вопросов – рассмотрение бюджета на 2020 год.

Также в повестку дня помимо бюджета включены отчет облгосадминистрации о выполнении Программы социальной защиты населения «Турбота», продление Программы экономического и социального развития «Николаевщина-2017» до 2020 года со внесением изменений, утверждение областной Программы развития и поддержки учреждений здравоохранения, а также утверждение Региональной программы развития автомобильных дорог общего пользования Николаевской области на 2020-2022 годы.

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11:44 Депутаты не поддержали своего коллегу Николенко, который просил направить депутатский запрос в правоохранительные органы по поводу поджога его автомобиля. Также депутаты не поддержали вопрос о заслушивании отчета Федора Барны и Андрея Кротова.

11:40 Предложение Николая Лучного по поводу создания выездных комиссий было подержано.

11:29 Депутат Анатолий Николенко заявил, что в зале присутствуют причастные к поджогу его автомобиля и потребовал от начальника СБУ, который присутствует на сессии, расследовать этот вопрос.

«Я делаю официальное обращение к начальнику УВД, к начальнику СБУ, пожалуйста, посмотрите обращения, они уже трижды их пытаются закрыть, покрыть фигурантов... У нас есть организованное ОПГ», - сказал Николенко.

11:24 Депутаты приняли повестку дня за основу и начали предлагать свои дополнительные вопросы. Депутат Юрий Кормышкин предложил поставить на голосование вопрос о назначении депутата Тахира Садридинова на должность первого заместителя Москаленко. Также депутат предложил создать управление коммунального имущества при областном совете. Депутат Татьяна Демченко предложила заслушать отчет Москаленко.

11:07 Москаленко зачитала обращение фракции "Европейская солидарность" с решением исключить из фракции Александра Каражея и Василия Жосана из-за "разбежностей в политических взглядах".

11:05 Москаленко открыла сессию, на заседании зарегистрировался 51 депутат.

11:02 Виктория Москаленко заявила, что у нее есть обращение от фракции "Наш край" об исключении Чипака. Депутат Федор Барна попросил пришедшим дать возможность принять бюджет на 2020 год, который "важен для всей области". Сами воины, отметив, что они не хотят больше мешать, ушли.

10:54 Депутат Максим Невенчанный заявил, что воины могли стать участниками политических разбирательств, поскольку и Чипак, и Чмырь выступали за отстранение главы облсовета Виктории Москаленко.

10:48 Тем временем, "воины-афганцы" пришли на заседание сессии, которое на 40 минут позже открыла Виктория Москаленко. Воины заявили, что недовольны выражением Чипака и Чмыря и требуют извинений. Несколько депутатов вышли к трибуне предложили разобраться в ситуации. Сам Чмырь, выйдя к афганцам, сказал, что свой сарказм направил в сторону СССР, а самих воинов уважает и даже проголосовал за вопрос о выделении им денег.

10:37 Несмотря на то, что начало сессии было запланировано на 10:00, заседание до сих пор не началось. Тем временем, в зале присутствует глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

И.о. прокурора Николаевской области Назар Степанчак, губернатор Александр Стадник, глава ГУНП в Николаевской области Александр Анохин и глава облСБУ Виталий Герсак

10:10 Люди, которые представились участниками боевых действий в Афганистане, выражают протест против высказывании депутатов Ивана Чипака и Сергея Чмыря, которые недавно на одной из комиссий нелестно выразились по поводу воинов. В частности, во время обсуждения вопроса о выделении денег воинам, Чмырь заявил: «Мы убийцам будем платить? А теперь они нас убивают!».

Еще один митинг проходил прямо на четвертом этаже Николаевской ОГА. На протест пришли жители села Гурьевка, которые выступали за то, чтоб центр Гурьевской ОТГ был в их селе, а не в Константиновке. В какой-то момент к митингующим вышел глава Николаевской ОГА Александр Стадник, который отметил, что у сельчан было четыре года, чтоб решить этот вопрос.

В то же время, депутат Федор Барна, который вышел вместе со Стадником из кабинета, начал активно защищать позицию жителей села Гурьевка, заявив, что Константиновку сделали центром ОТГ обманным путем. В итоге, Стадник предложил собраться всем громадам 26 декабря и обсудить этот вопрос.

Также напомним, что Депутаты Николаевского областного совета предложили снять около 30 миллионов гривен с 74 миллионов, внесенных в бюджет на 2020 год из областных средств на ремонт дорог местного значения, и распределить их на другие нужды.