«Скажу ваш адрес, чтоб люди к вам пришли погреться»: Зеленский пристыдил чиновника, который улыбался во время совета развития громад

Президент Владимир Зеленский пристыдил чиновника, который, по словам главы государства, заулыбался во время подведения итогов совета развития общин и территорий.

Трансляция заседания велась на странице Офиса президента в Facebook.

- Я понимаю, что это весело вам. Ну, очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись, - сказал президент.

Напомним, 24 декабря, в Киеве проходил Совет развития громад и территорий, в котором принимали участие представители со всех областей Украины, а также Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук. Стоит отметить, что участие в Совете принимает Николаевский городской голова Александр Сенкевич. Глава ОГА Александр Стадник, тем временем, принимает участие в сессии облсовета, где обсуждается проект бюджета области на 2020 год. Среди прочих рассматривается и вопрос тарифов на тепло.