Кабинет министров одобрил законопроект о децентрализации

Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О засадах административно-территориального устройства Украины» (о децентрализации).

Об этом сообщил премьер-министра Алексея Гончарука в своем Telegram-канале.

Как сообщил Гончарук, законопроектом определяется четкая процедура решения вопросов административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

«Правительство одобрило законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства. Подчеркиваю, что мы определяем процедуры - не меняем действительный админтерустройства», - написал Гочарук.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о децентрализации, который вносит изменения в Закон Украины – вместо губернаторов назначаются префекты, а сами обл- и райгосадминистрации должны быть ликвидированы до 1 марта 2021 года.