Больше половины областных центров Украины по инициативе Кабмина снизили тариф на отопление

К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов: Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Это означает, что местные власти уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. То есть жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло! Люди должны почувствовать изменения к лучшему не через 3-5 лет, а уже сейчас», – написал он.

Также премьер-министр призвал другие города «присоединиться к своим коллегам и оперативно сделать все, чтобы сумма в платежке у людей была меньше уже с января 2020 года».

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что без согласования с НКРЭКУ изменить тариф для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ПрАО «Николаевская ТЭЦ» невозможно. При этом эти предприятия еще до инициативы Кабмина обратились в Нацкеомииссию по вопросам тарифов с предложением о корректировке с учетом цен на газ в ноябре и декабре. И на данный момент ожидают ответа.

Также Сенкевич добавил, что тем небольшим теплогенерирующим компаниям, лицензиатами которых является местная власть, уже направлены новые расчеты стоимости услуг. При этом он высказал уверенность, что «снижение цены на газ вместе с ежедневным выполнением мероприятий энергоэффективности позволит в Николаеве уменьшить декабрьскую платежку за тепло на 21-30%».