Порошенко назвал обмен пленными операцией по уничтожению доказательств в делах Майдана

Народный депутат Петр Порошенко и члены его партии «Европейская солидарность назвали процесс обмена уничтожением доказательств дел Майдана и других проявлений российской агрессии.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику - Путину и к его марионетке Януковичу. Стремление россиян получить беркутовцев под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине», – написал Порошенко.

Также его поддержали и его партийцы, разместив также подобное заявление с критикой действий Президента Владимира Зеленского и Генпрокурора Руслана Рябошапки.

Как известно, 29 декабря на КПВВ «Майорское» на Донбассе прошел обмен удерживаемых лиц между Украиной и «Л/ДНР». В Украину вернули 76 пленников.