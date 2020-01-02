США усилят свой контингент в Ираке – это ответ на штурм американского посольства в Багдаде

США в ближайшее время отправят в Ирак около 750 военнослужащих.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней. Данное развертывание является надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам, как это было в Багдаде. США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились, - заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По данным издания Military Times, США уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства, в небе находились два вертолета Apache.

Напомним, что в Багдаде митингующие сломали ворота диппредставительства США, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали «Смерть Америке!», сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой «зеленой зоны».

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.