«Почему это всегда Соединенные Штаты?», - Трамп упрекнул Меркель и Макрона за отсутствие помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона за отсутствие помощи Украине.

Слова Дональда Трампа приводит пресс-служба Белого дома, сообщает «Европейская правда».

31 декабря вечером Дональд Трамп общался с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где он встречал Новый год с Меланией Трамп. Отвечая на вопрос о процедуре импичмента, Трамп воспользовался возможностью раскритиковать Макрона и Меркель.

«Я говорю о двух вещах (в телефонном разговоре с Зеленским - Ред.): Мы должны проверить, есть ли коррупция, и мы должны выяснить, почему США всегда дают деньги иностранным странам. И Германия, и Франция, и вся Европа - они не очень это делают. На самом деле они ничего не делают по этому поводу. Почему это всегда Соединенные Штаты?», - сказал Дональд Трамп.

«Ангела Меркель - очень красивая женщина, скажу вам честно. Но я сказал: «Где канцлер Меркель? Где президент Франции Макрон? Почему они не дают деньги? Почему это всегда Соединенные Штаты?», - добавил президент США.

Напомним, что палата представителей в США утвердила статьи обвинения для импичмента Трампа.