Палата представителей в США утвердила статьи обвинения для импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Он стал третьим президентом в истории Штатов, которому Палата объявила импичмент.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Палату представителей.

Сообщается, что большинство членов нижней палаты проголосовали за утверждение статей об импичменте. Первую статью обвинений о злоупотреблении властью поддержали 230 конгрессменов, против высказались 197.

Также большинство поддержало и вторую статью по поводу препятствования работе Конгресса. Перед голосованием демократы и республиканцы более 6 часов обсуждали дело импичмента.

После положительного голосования дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно ли устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Белый дом уже назвал голосование «позорным эпизодом в истории нации» и «мошенничеством». Там снова подчеркнули, что демократы не представили ни одного доказательства вины президента.

Новость о поддержке обвинений застала Трампа во время выступления перед сторонниками в Мичигане. Глава Белого дома заявил, что «за» не голосовал ни один республиканец. По его словам, Республиканская партия никогда не была так едина как сейчас. Он упрекнул демократам, трое из них не поддержали обвинения.

Напомним, личный адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа и подбил итоги визита по этому поводу в Украину.