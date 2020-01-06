В Кабмине анонсировали введение программы помощи семьям, которые оказались в кризисной ситуации

Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, Кабмин вводит своевременную профессиональную помощь, которая направлена на быстрый выход из кризисной ситуации.

Об этом сообщает Правительственный портал.

- Для помощи таким семьям, Правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни, - отметил прмьер-министр Алексей Гончарук.

Правительство меняет подходы в помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и делает особый акцент на предотвращении попадания украинцевв такие ситуации. Речь идет о большем количестве специалистов социальной работы, внедрение принципа «деньги ходят за человеком» - когда начисление средств будет происходить напрямую, а также о новом механизме социальных выплат - который предусматривает переход от субвенции в программу по всем выплатам.

- Для Министерства социальной политики находить и убирать причины, а не бороться только с последствиями - это ключ к решению социальных проблем. Мы должны поддерживать людей, которые реально в этом нуждаются - эффективно и прозрачно, - отметила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что тариф на отопление могут снизить на 30% – ответственность за это возложили на местные власти.