Премьер Гончарук заявил, что тариф на отопление могут снизить на 30% – ответственность за это возложили на местные власти

Правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

«С сегодняшнего дня теплопоставщики могут пересчитать платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти. На Совете развития громад и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты. Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность – на власти на местах», - заявил Гончарук.

Напомним, что задолженность николаевцев перед «Николаевоблтеплоэнерго» составляет 71 миллион гривен. Это является одной из серьезных проблем для предприятия, которое вынуждено брать дотации из городского бюджета.

Также ранее сообщалось, что Николаевский городской совет согласился взять на баланс города Николаевскую ТЭЦ - вторую теплогенерирующую компанию в городе.