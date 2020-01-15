Кабмин назначил нового главу НАПК и принял еще ряд кадровых решений

Кабинет министров назначил главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова. Такое решение было принято на заседании правительства.

Прямое включение с заседания правительства транслировалось на канале Кабмина в Youtube.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, перед Новиковым стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать конкретные результаты уничтожения коррупции.

Также Кабинет министров Украины назначил Михаила Титарчука замглавы Государственной фискальной службы, а также принял еще ряд кадровых решений.

В частност, замглавы "Укртрансбезопасности" стала Екатерина Ставнийчук, замглавы Нацагенства по вопросам государственной службы - Наталья Шимко и Елена Дрощенко, замглавы Государственной миграционной службы Сергей Донской.

Членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка стали:

- Арина Демская - Людмила Кравченко - Наталья Мазур - Данута Мазурик - Юлия Чорнобров

Кроме того, Кабмин уволил с должности замглавы Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Валерия Бакала и назначил Сергея Мирюкова гендиректором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Напомним, ранее Кабмин утвердил кандидатуру экс-налоговика из Киева на должность заместителя главы Николаевской ОГА.